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«Общественное»: Житель Полтавской области взорвал гранату на входе в магазин

«Общественное»: Житель Полтавской области взорвал гранату на входе в магазин

В украинской Полтавской области местный житель взорвал гранату возле входа в магазин. Соответствующую информацию в понедельник, девятого сентября, опубликовал канал «Общественное», сославшись на источник среди правоохранителей.

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