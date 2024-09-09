«Общественное»: Житель Полтавской области взорвал гранату на входе в магазин

В украинской Полтавской области местный житель взорвал гранату возле входа в магазин. Соответствующую информацию в понедельник, девятого сентября, опубликовал канал «Общественное», сославшись на источник среди правоохранителей.
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