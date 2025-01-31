Чернышов призвал ввести превентивный запрет на скрытое повышение цен на шоколад

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность введения превентивного запрета на шринкфляцию (манипуляцию по снижению объёма товара без снижения цены) выпускаемых в России шоколадных изделий.
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