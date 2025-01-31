RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Юрасов
    Очень важная новость,, - для всех граждан России!!! А зачем вообще эти покупки-продажи игроков, да за ТАКИЕ деньги и ...Гол Промеса принё...
  • Eduard
    Фамилия вам извемтная!IB: сенатор Немцо...
  • Eduard
    Согласен,Маск назвал АдГ е...

Чернышов призвал ввести превентивный запрет на скрытое повышение цен на шоколад

Чернышов призвал ввести превентивный запрет на скрытое повышение цен на шоколад

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность введения превентивного запрета на шринкфляцию (манипуляцию по снижению объёма товара без снижения цены) выпускаемых в России шоколадных изделий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх