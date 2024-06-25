История повторяетсяОт миролюбивого наследия товарища Горбачёва необходимо избавляться. Если проследить послевоенную историю, то именно его идеи, связанные с «европейским домом» и «общечеловеческими ценностями», привели СССР к развалу и победе НАТО в холодной войне.