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Так спокойнее: ядерный меч становится острее

Так спокойнее: ядерный меч становится острее

История повторяетсяОт миролюбивого наследия товарища Горбачёва необходимо избавляться. Если проследить послевоенную историю, то именно его идеи, связанные с «европейским домом» и «общечеловеческими ценностями», привели СССР к развалу и победе НАТО в холодной войне.

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