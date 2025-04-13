МО Турции проведет встречу по вопросам безопасности в Черном море

АНТАЛЬЯ, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции проведет 15-16 апреля встречу в Анкаре с военными представителями зарубежных государств по вопросам безопасности судоходства в Черном море.
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