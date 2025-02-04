15 человек, которые вляпались в историю при покупке или продаже вещей с рук

Возможность продавать и покупать вещи благодаря объявлениям в интернете — это круто. Так продавец может избавиться от ненужного и получить деньги, а покупатель — существенно сэкономить и приобрести то, о чем мечтает.
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