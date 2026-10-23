Мужчина поступил в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ из-за опухоли, перекрывшей дыхательные пути. Специалисты установили бифуркационный стент, повторяющий форму разветвления трахеи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым