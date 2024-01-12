Более 70% опрошенных россиян не намерены брать кредиты

ЮШ

Юрий Шестаков

Больше всего удивляет наивность людей покупать квартиру в рассрочку, ежемесячно платя по 2 тысячи рублей! Своих детей и внуков, а может и правнуков, в долги загоняют выплачивать причитающиеся миллионы или самим жить и работать 300 лет не болея и не помирая... живя в бетонной коробке.