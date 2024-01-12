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Более 70% опрошенных россиян не намерены брать кредиты

Более 70% опрошенных россиян не намерены брать кредиты

Согласно опубликованным данным исследования, проведенным изданием «Газета.ru», более 70% российских граждан выразили намерение избежать оформления кредитов в наступившем 2024 году.

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Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
Больше всего удивляет наивность людей покупать квартиру в рассрочку, ежемесячно платя по 2 тысячи рублей! Своих детей и внуков, а может и правнуков, в долги загоняют выплачивать причитающиеся миллионы или самим жить и работать 300 лет не болея и не помирая... живя в бетонной коробке.
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