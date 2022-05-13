Новости Ростова 13 мая 2022: Командир батальона "Восток" пожаловался на инспекторов ГИБДД Дона

Новости Ростова-на-Дону на 13 мая 2022 - подборка "Царьграда". Рассказываем, что случилось за сутки. В Ростове сотрудники СКР и МВД проверят инспекторов ГИБДД, обобравших командира батальона "Восток" Жители Ростовской области заявили об отсутствии патриотизма у инспекторов ГИБДД, которые дежурят на посту "Самбек" на границе с Украиной, после того, как комбат "Востока" Александр Ходоковский пожаловался на вымогательство денежных средств во время возвращения в зону боевых действий из России.