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Хуснуллин заявил об окончательном решении построить технопарк на месте «Азовстали»

Хуснуллин заявил об окончательном решении построить технопарк на месте «Азовстали»

Марат Хуснуллин, вице-премьер России, заявил агентству РИА Новости о принятии финального решения, согласно которому на месте разрушенного в результате боевых действий металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет построен технопарк.

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