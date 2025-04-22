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Петербургский дневник

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Трамп анонсировал снижение пошлин в отношении Китая

Трамп анонсировал снижение пошлин в отношении Китая

При этом тарифы точно не будут равны нулю Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его страна снизит таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, но в любом случае ставка тарифов не будет равняться нулю.

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