Трамп анонсировал снижение пошлин в отношении Китая

При этом тарифы точно не будут равны нулю Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его страна снизит таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, но в любом случае ставка тарифов не будет равняться нулю.
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