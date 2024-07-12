Песков: Кремль внимательно отслеживал заявления с саммита НАТО

В ходе беседы с журналистами в пятницу, 12 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль самым внимательным образом отслеживал все заявления и информацию, поступавшие с полей саммита НАТО.
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