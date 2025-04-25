Над Невой открыли подводный мир Небоходов

Громкое событие музыкального мира – новая песня от группы «Небоходы» «Вдвоем над Невой». И снова – красота для ценителей: медленный рок, классическое звучание, вкрадчивое исполнение солиста Алексея Небоходова, который рассказывает свои секреты лично вам, в то время как вы гуляете по дождливому Питеру, пока длится песня.