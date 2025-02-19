«Для игрока с паспортом РФ «Зенит» это история не про футбол, а про деньги»

Будущее Наира Тикнизяна — уже давно одна из самых беспокойных тем для болельщиков «Локомотива». Год назад защитник чуть не перешел в «Зенит», а каждое трансферное окно появляются слухи об интересе к Наиру из Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии