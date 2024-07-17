Самый верный способ не уснуть за рулем

Очень часто в полицейских сводках можно прочесть что-то такое: «ДТП случилось по вине водителя, который не справился с управлением…» На самом деле, за расплывчатой формулировкой скрываются усталость и сонливость того самого водителя, который вместо того, чтобы прикорнуть, продолжил движение и нажил неприятности себе, своим пассажирам и другим участникам движения.