Петербуржцам предложили принять участие в голосовании за выбор объектов благоустройства

Он будет идти до 12 июня С 21 апреля по 12 июня Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга предлагает жителям Северной столицы принять участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства.
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