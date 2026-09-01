Мерц предупредил об угрозе экономического краха в случае победы АдГ на выборах

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе предвыборного визита в Кведлинбург заявил, что победа правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг Саксонии‑Анхальт может спровоцировать бегство инвесторов и подорвать экономическую стабильность региона.