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Мерц предупредил об угрозе экономического краха в случае победы АдГ на выборах

Мерц предупредил об угрозе экономического краха в случае победы АдГ на выборах

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе предвыборного визита в Кведлинбург заявил, что победа правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг Саксонии‑Анхальт может спровоцировать бегство инвесторов и подорвать экономическую стабильность региона.

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