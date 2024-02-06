7 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

РИАМО - 6 фев. В России 7 февраля отмечают День отечественного бизнес-образования и День зимних видов спорта, а православные христиане отмечают День памяти святителя Григория Богослова и справляют празднование в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
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