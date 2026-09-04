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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн – самый популярный в Фэнтези ЛЧ среди первых 1000 команд. Рафинья – 2-й, Олисе – 3-й, Холанд и Ямаль – вне топ-10

На Спортсе’’ запущен Фэнтези Лиги чемпионов , дедлайн 1-го тура – во вторник, 8 сентября. Харри Кейн – самый популярный игрок среди 1000 первых команд.

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