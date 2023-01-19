Во всех трех водоемах микробиологические показатели не соответствуют санитарным нормам. Челябинский Роспотребнадзор брал пробы на Шершневском водохранилище, в озерах Смолино и Первое, где оборудованы купели для крещенских купаний.
Популярные статьи
- Ветеран российских спецслужб Анатолий Сорокин: Пришла пора физически устранять главарей украинских террористов
- Захарова в связи со словами Шольца о поражении России, предположила у него «врожденное уродство»
- Кадыров: для диверсионно-разведывательных групп Украины нет ничего страшнее, чем нарваться на бойцов чеченских спецподразделений
Свежие комментарии