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Вода в челябинских купелях не прошла проверку Роспотребнадзора

Вода в челябинских купелях не прошла проверку Роспотребнадзора

Во всех трех водоемах микробиологические показатели не соответствуют санитарным нормам. Челябинский Роспотребнадзор брал пробы на Шершневском водохранилище, в озерах Смолино и Первое, где оборудованы купели для крещенских купаний.

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