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Сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не вышла на Олимпиаду

Сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не вышла на Олимпиаду

Сборная Бразилии по футболу после проигрыша команде Аргентины в матче финального раунда южноамериканского отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года в Париже впервые за 20 лет лишилась возможности выйти на Олимпиаду.

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