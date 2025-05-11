Песков отметил эффективную работу сил ПВО в День Победы

Силы ПВО российской армии сработали в День Победы очень эффективно и не допустили провокаций со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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