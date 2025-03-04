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Парламентская газета

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Германия ищет способ помешать восстановить «Северный поток — 2»

Правительство Германии изучает способы предотвратить запуск газопровода «Северный поток — 2» в случае достижения возможных договоренностей между Россией и США, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

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