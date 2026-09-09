Lindsay Clancy Supporters Threaten The Father Of The Children She Murdered Patrick Clancy, the father of three children killed by his former wife, Lindsay Clancy, inside the family's Duxbury, Massachusetts, home in January 2023, is now the target of an online harassment campaign built on the false claim that he was involved in their deaths.
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