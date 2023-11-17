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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев набрал 200-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче с «Монреалем». У него 4+2 в 17 играх сезона

Барбашев набрал 200-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче с «Монреалем». У него 4+2 в 17 играх сезона

Форвард «Вегаса» ассистировал Джонатану Маршессо в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (6:5).

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