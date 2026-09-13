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ФедералПресс

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Россиянам рассказали, как не стать жертвой обмана при оформлении соцконтрактов

Россиянам рассказали, как не стать жертвой обмана при оформлении соцконтрактов

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. При оформлении социальных контрактов россияне нередко прибегают к помощи сторонних лиц.

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