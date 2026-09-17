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Моди позиционирует Индию как глобальный центр чипов

Моди позиционирует Индию как глобальный центр чипов

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). 17 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл пятую выставку SEMICON India 2026 в Нью-Дели, представив страну как новый глобальный центр производства полупроводников.

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