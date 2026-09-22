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Изображающую Авраама картину из петербургского музея продают за 1,2 миллиона рублей

Изображающую Авраама картину из петербургского музея продают за 1,2 миллиона рублей

Однажды принадлежавшая петербургскому Эрмитажу картина появилась на просторах Северного Аукционного Дома.

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