Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту США не питали Росію про американців, які зникли безвісти в Україні У Держдепартаменту є інформація про ще одного громадянина США, який вирушив воювати в Україну у складі Міжнародного легіону територіальної оборони, і зник безвісти Представник Держдепартаменту заявив у четвер, що США не питали Росію про двох громадян США, які […] Сообщение США не питали Росію про американців, які зникли безвісти в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.