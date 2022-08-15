Аргументы недели

98 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Слава Богу догадались! И что дальше?Путин: ситуация н...
  • Иван Щукин
    А что раньше было нельзя это сделать? Или эти не дружественные страны платили огромные деньги за лицензии на ремонт в...Директор ФСВТС Шу...
  • Anatoli Ryabenko
    США по другому жить не может, их бандитское поведение подтверждено историей конфликтов за всё время с дня образования...Бывший американск...

За сутки количество заболевших ковидом южноуральцев превысило 300 человек

За сутки количество заболевших ковидом южноуральцев превысило 300 человек

Уровень заболеваемости в регионе растет. По данным областного минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано довольно много больных, у кого подтвердился коронавирус.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх