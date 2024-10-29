Выжженная земля. ВСУ подрывают многоэтажки в Торецке при отходе в Крымское.Украинские боевики уничтожили жилые высотные здания в Дзержинске (Торецке) с целью замедлить наступление сил группировки войск «Центр».
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