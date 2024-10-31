Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

Политика как она есть

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел Диану Мондино после того, как Аргентина поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о необходимости снятия эмбарго США с Кубы, сообщил телеканал TN.