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Политика как она есть

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Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел Диану Мондино после того, как Аргентина поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о необходимости снятия эмбарго США с Кубы, сообщил телеканал TN.

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