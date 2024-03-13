Около 1,6 тыс. жителей ВАО получили квартиры по программе реновации этой зимой

Этой зимой около 1,6 тысячи жителей востока города получили квартиры по программе реновации. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
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