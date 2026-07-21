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Петросян покинула группу Тутберидзе, так как понимала, что не будет первым номером («Матч ТВ»)

Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе , так как и спортсменка, и тренерский штаб понимали, что она не будет первым номером.

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