Медведев: блокировка спутниковой группировки «Рассвет» приведёт к полноценной космической войне

Дмитрий Медведев предупредил, что блокировка российских спутников Рассвет обернется полноценной войной в космосе и уничтожением американских Старлинков.
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