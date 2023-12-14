Ученые нашли способ блокировать старение коллагена в организме человека

Исследователи Волгоградского государственного медуниверситета выяснили, как можно блокировать процесс старения структур коллагена в человеческом организме и предотвратить развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых болезней.
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