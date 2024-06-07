Губернатор Василий Анохин обсудил ход модернизации ЖКХ с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным

Губернатор Смоленской области напомнил о масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил ход модернизации коммунальной инфраструктуры с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.
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