Военное обозрение

3 543 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    А нам это уже надо? Просто надо чтобы вокруг нас были адекватные государства а воссоединение не нужно, вот Окраина сл...Почему восстановл...
  • Александр Свитайло
    А что, Хохлорейх уже объявлял войну России???  Или я что-то пропустил?Зеленский: Я-то г...
  • Алина
    Где  ноты нашего МИДа  Азербайджану  по  расстрелу наших  миротворцев и и по удару по  складу ?   Извинения  нам  " д...В сети интернет п...

Прошла церемония официального «крещения» УДК «Фаллуджа» ВМС США после существенной задержки

Прошла церемония официального «крещения» УДК «Фаллуджа» ВМС США после существенной задержки

Вопрос с десантными кораблями в США стоит достаточно остро. Дабы читатель лучше понимал суть проблемы, стоит пояснить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх