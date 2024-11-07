Exlantix будет продавать в России гибридный седан. Подробности о новинке

Официального запуска продаж автомобилей абсолютно нового для России бренда Exlantix еще не было, однако Exlantix уже объявил о расширении своей модельной линейки гибридной модификацией премиального седана Exlantix ES (хотя в самой компании Exlantix ES называют «четырехдверным купе», за его форм-фактор).