Украина сразу бухнулась перед Трампом на колени: Крысы побежали с тонущего корабля Зеленского

Что Трамп-то животворящий делает! В США еще не подведены окончательные итоги президентских выборов (хотя в победе Трампа уже не сомневается даже Камала Харрис, не говоря о Байдене, который вряд ли в курсе), а на Украине уже бухнулись перед ним на колени и «живота просят», как режиссер Якин у «боярыни» перед лицом Ивана Васильевича.