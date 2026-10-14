Michael Whatley’s Campaign Is Currently Dark On TV

“Michael Whatley’s campaign has temporarily gone dark in North Carolina,” Politico reports. “The Republican Senate nominee does not currently have future linear TV ad reservations booked in the race, a highly unusual move less than three weeks before Election Day in a state that was once considered a top GOP priority.
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