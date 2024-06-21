Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 июня 2024 года

REUTERS Сегодня 5,4K прочитали Зачем ВСУ расстреливают своих, как США следят за коррупцией Зеленского и сколько электростанций осталось на Украине Южная группировка вывела из строя два батальона ВСУ за сутки Группировка войск «Север» нивелировала до 290 боевиков.
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