Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 июня 2024 года

REUTERS Сегодня 5,4K прочитали Зачем ВСУ расстреливают своих, как США следят за коррупцией Зеленского и сколько электростанций осталось на Украине Южная группировка вывела из строя два батальона ВСУ за сутки Группировка войск «Север» нивелировала до 290 боевиков.