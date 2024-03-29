Как узнали машину террористов из Крокус-Сити

Подмосковные полицейские сыграли важную роль в раскрытии теракта в «Крокус Сити Холле».▪ Именно благодаря им удалось установить и задержать автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, сообщает Ирина Волк.
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