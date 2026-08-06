New York Times: Запад ограничивает передачу Украине ракет-перехватчиков

Согласно New York Times, Дональд Трамп отказал Киеву в ракетах для Patriot из-за их нехватки в США. Издание отмечает, что Запад с трудом обеспечивает поставки, так как нуждается в ракетах для защиты собственных границ.
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