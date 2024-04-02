Тренировка вагинальных мышц: упражнения. Вагинальные шарики

С древних времен упругие и сильные интимные мышцы считались залогом сексуальности женщины. Мускулатура полового органа участвует не только в репродуктивной функции женщины, но и в получении сексуального удовлетворения.
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