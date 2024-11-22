Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Некоторых артистов , молодых и талантливых, из шоу - "Ну-ка все вместе, я бы выбрала. но... не толстух мордастых. Хот..."ШОУБИЗ ИМЕНИ ПУГ...
  • владимир рябченко
    Это инопланетяне... Им нет дела ни до страны, ни до народа..."ШОУБИЗ ИМЕНИ ПУГ...
  • Владимир Морж
    "Но та молодёжь, которую нам активно навязывает телевидение, ещё хуже." -----  а то, что молодые не поют, а мурлычат ..."ШОУБИЗ ИМЕНИ ПУГ...

Три "Орешника" для Зелюшки

Разумеется,    главная  новость   как минимум  недели  -   это  заявление  Президента   В. Путина. Основные  тезисы  заявления:США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх