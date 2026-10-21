22 октября в России и некоторых других странах отмечают День белых журавлей. Это памятный праздник, посвящённый всем солдатам, погибшим на полях сражений во всех войнах.
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