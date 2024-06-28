Фёдор Конюхов в Арктике установит очередной рекорд

«Интерфакс» сообщает, что атомный ледокол «50 лет Победы» 4 июля отправится из порта Мурманска в первый туристический рейс на Северный полюс в этом году и заодно доставит на архипелаг Земля Франца-Иосифа знаменитого путешественника Фёдора Конюхова и мастера спорта международного класса Игоря Потапкина.
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