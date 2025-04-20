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Новости Тамбова

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Компания из Татарстана заявила о намерении обанкротить тамбовский "Инкомнефтеремонт"

Компания из Татарстана заявила о намерении обанкротить тамбовский "Инкомнефтеремонт"

Компания ООО «Современное энергетическое строительство» (ООО «СЭС»), зарегистрированная в Татарстане, намерена обратиться в суд с заявлением о признании банкротом тамбовского ООО «Инкомнефтеремонт», которое специализируется на строительстве объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями.

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