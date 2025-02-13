Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • alik3456 Джексон
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ЦБ... и тема

ЦБ... и тема

Кстати, обратили внимание, наезды на Набиуллину прекратились совсем. У нас что-то поменялось в политике ЦБ? Или с инфляцией все стало хорошо?  Или за эти наезды никто больше эти не платит?)  Вспоминайте, давайте.

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