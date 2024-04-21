В Челябинской области легковушка взорвалась на ходу

На южноуральской трассе взорвался автомобиль. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 19 апреля, на 183 километре автодороги «Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Магнитогорск».
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